تركيا تبلّغ العراق برفع قيود السفر الجوي والبري(وثيقة)

2020/06/13 | 08:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت سفارة العراق لدى تركيا، حصولها على تبليغ من السلطات هناك برفع قيود السفر الى تركيا.ونصت وثيقة صادرة من السفارة، انه “تقرر رفع قود السفر الى تركيا المتعلقة بدخول وخروج عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية عدا ايران”.

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