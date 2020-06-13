2020/06/13 | 08:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يحدد الاقتراض الداخلي و الخارجي.. بهذا المبلغ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 08:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يحدد الاقتراض الداخلي و الخارجي.. بهذا المبلغ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يحدد الاقتراض الداخلي و الخارجي.. بهذا المبلغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).