مستشفيات تتحول إلى بؤر لفيروس كورونا ونقلت العدوى إلى المرضى الخاضعين للعلاج.. صحيفة تكشف الحقائق

2020/06/13 | 08:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نقلت صحيفة “The Telegraph” البريطانية عن بيانات لعلماء في الحكومة أن أكثر من خمس المصابين بمرض “COVID-19” في بريطانيا انتقلت لهم العدوى داخل المستشفيات.وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن انتشار العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “COVID-19” أدى إلى إصابة نحو 22% من المرضى الخاضعين للعلاج […]

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