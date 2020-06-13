تشومسكي: مقتل جوروج فلويد ووباء العنصرية وكلاب ترامب المتوحشة - حسن مصاروة

2020/06/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مصاروة سي.جي پوليتشرونيو تشومسكي: مقتل جوروج فلويد ووباء العنصرية وكلاب ترامب المتوحشة| ترجمة حسن مصاروة//ترجمة خاصة "بالاتحاد".تمرّ الولايات المتحدة بأزمات غير مسبوقة، وباء الكورونا يترك أكثر من 200 ألف ضحية، والإصابات تعدت المليونين، في ظل انهيار للنظام الصحي وتعامل فوضوي من الإدارة والحكومة الفيدرالية.



واقع عدم المساواة البشع يظهر بأوضح صوره، الملايين يجدون أنفسهم بلا عمل والشر ......





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