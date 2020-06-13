هوس الافتراء على الشيوعيين ! - عصام مخول

2020/06/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_مخول "وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض!"(قرآن كريم)أتجنّب الانجرار كلما دق الكوز بالجرة وراء افتراءات واستفزازات ممجوجة تأتي خارج اي سياق تاريخي حقيقي، لتشويه صورة الشيوعيين وتاريخهم وتراثهم النضالي الوطني الذي راكموه في أدق الظروف، وتخوينهم كلما أحرجت مواقفهم التقدمية ومشاريعهم السياسية الصدامية بعض القوى الرجعية.والحقيقة أنني منذ أكثر من أربعة عقود لم أسمع افتراء جديدا واحدا سوى ......





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