لينين: مسيرة حافلة من النضال والكفاح الثوري على درب الاشتراكية (5-5) - خليل اندراوس

2020/06/13 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس اظهر لينين في بيتروغراد نشاطا فياضا، ففي الرابع من نيسان نشر "موضوعات ابريل" ("مبادئ ابريل - نيسان) وفي هذه الموضوعات بسط لينين في مبادئه هذه مشروع النضال في سبيل الانتقال من الثورة الدمقراطية – البرجوازية التي اعطت السلطة للبرجوازية الى الثورة الاشتراكية التي من شأنها ان تضع السلطة في ايدي الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين، وبين لينين ان الحكومة المؤقتة تدافع عن مصالح الرأسماليين وكبار ملاكي الا ......





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