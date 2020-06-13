الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غرب كركوك

2020/06/13 | 08:57 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفذت قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي العراقي، يوم امس الجمعة، عملية أمنية واسعة لتأمين مناطق جنوب غرب محافظة كركوك....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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