الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب غرب كركوك

2020/06/13 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات اللواء 16 بالحشد الشعبي العراقي، يوم امس الجمعة، عملية أمنية واسعة لتأمين مناطق جنوب غرب محافظة كركوك....

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