محافظ واسط يكشف عن عدو لا يقل خطورة عن الإرهاب

2020/06/13 | 08:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ واسط العراقية محمد المياحي، يوم امس الجمعة، رسالة لاهالي المحافظة حذرهم فيها من عدو لايقل خطورة عن الارهاب....

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