2020/06/13 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: فرض حظر شامل للتجوال مع الغاء جميع الاستثناءات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: فرض حظر شامل للتجوال مع الغاء جميع الاستثناءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).