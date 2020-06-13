حيلة بسيطة لتحسين مذاق قهوتك

2020/06/13 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمد بعض محبي القهوة إلى إضافة الملح إلى قهوتهم في محاولة لتحسين مذاقها، لكن هذا الاتجاه الجديد، مهما بدا غريبا، فقد ثبت أنه مدعوما بالعلوم.إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية أن أيونات الصوديوم، الموجودة في ملح الطعام، يخفف المرارة في القهوة وتحسّن مذاقها بالفعل، حسبما جاء في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.وفي حين أنه […]

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