امانة بغداد: رفع الكتل الكونكريتية غرب العاصمة

2020/06/13 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد رفع عدد من الكتل الكونكريتية في عدد من مناطق العاصمة وقالت الامانة في بيان ان “ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي الخضراء المحلة 641”.وتابعت “كما رفعت الكوادر الكتل الكونكريتية وفتح الزقاق 36 ضمن المحلة 639 والزقاق 75 ضمن المحلة […]

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