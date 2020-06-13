الشروع بتأهيل دير بهنام شرق الموصل

2020/06/13 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، السبت، عن الشروع بتأهيل دير بهنام في ناحية قرقوش شرق مدينة الموصل.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجهد الهندسي في بلديات نينوى والوقف المسيحي شرعا معاً في تأهيل وترميم دير “بهنام” شرق الموصل”.وأضاف الجبوري، أن “مدة العمل حددت بعشرة أشهر، فضلاً عن أنَّ مبالغ […]

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