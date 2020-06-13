الحشد الشعبي في صلاح الدين: مستمرون بعملياتنا رغم قرار نقلنا الى نينوى

2020/06/13 | 10:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي اليوم السبت، تدمير ثلاثة اوكار لتنظيم "داعش" شرقي صلاح الدين، مؤكدا استمرار عملياته الامنية في المحافظة رغم قرار نقله الى نينوى.

وقال امر لواء 23 من الحشد الشعبي خضير المطروحي لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من اللواء وخلال عملية نوعية تمكنت من تدمير ثلاثة اوكار لتنظيم داعش في منطقة الصيادين شرقي صلاح الدين، مبينا ان الاوكار تحوي متفجرات ومعدات ومستلزمات متنوعة".

واضاف المطروحي، ان "قوات اللواء تواصل عملياتها الامنية وممارساتها المستمرة رغم صدور قرار من هيئة الحشد بنقل اللواء الى نينوى".

يذكر ان هيئة الحشد الشعبي اصدرت قرارا بنقل لواء 21 من ناحية حمرين شرقي صلاح الدين الى محافظة نينوى ولاقى القرار احتجاجات جماعيرية ورفضا شعبيا.

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