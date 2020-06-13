كورونا قد يخرج عن السيطرة في أمريكا

2020/06/13 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال انتوني فوتشي، كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن ارتفاع الإصابات بكورونا الذي أبلغت عنه عدة ولايات قد يخرج عن السيطرة، إذا لم توضع نظم لتعقب المخالطين.وأوضح فوتشي لشبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة معرضة لزيادة في عدد الإصابات بعد رفع القيود عن النشاط الاقتصادي.وأضاف: “عندما تبدأ في رؤية […]

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