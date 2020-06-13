تعرف على الكتاب “الذي لا يريدك ترامب أن تقرأه”!

2020/06/13 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت دار نشر أمريكية الجمعة أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قرر تحدي البيت الأبيض ونشر كتاب مذكرات، يكشف فيه ما يعتبره تجاوزات ارتكبها الرئيس دونالد ترامب، تتعدى قضية أوكرانيا وقد تعرضه أيضا للمساءلة.وكان ترامب قد حذر بولتون سابقا من نشر مذكراته فيما هو لا يزال رئيسا في البيت الأبيض، وحاول محاموه […]

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