شاهد.. البحر يبتلع قريةً بأكاملها

2020/06/13 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطات مرعبة تلك التي صورها النرويجي، جون إيغل باكابري، لحادث انجراف مبانٍ عدة إلى البحر بعد انهيار أرضي قوي في بلدية ألتا، في شمال النرويج، أصبح جون إيغل باكابري شاهداً ومصوراً مباشراً للمأساة التي حدثت في إحدى ضواحي مدينة ألتا، عندما انزلقت قرية بكاملها مع منازلها إلى البحر الذي ابتلعها.وبحسب “عربي بوست”، فقد […]

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