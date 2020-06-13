بيان من مصرف الرافدين بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/06/13 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، استمرار فروعه باستقبال الموظفين لسحب رواتبهم عن طريق الماستر كارد في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق” إن ” فروعه ومنذ توجيه خلية الأزمة بالإيعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين فانها فتحت ابوابها لإنجاز الأعمال المناطة بها واستقبلت الموظفين والمتقاعدين […]

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