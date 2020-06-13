الصحة العراقية تعلن موعد بدء الحظر الجزئي وتكشف عن إجراءات جديدة وعقوبات قضائية

2020/06/13 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت وزارة الصحة، تطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، إن”التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من وزارة الصحة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي […]

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