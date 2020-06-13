رفع الكتل الكونكريتية عن عدة مواقع مغلقة منذ سنوات غربي بغداد

2020/06/13 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية عن عدة مواقع مغلقة منذ سنوات غربي العاصمة.وذكرت الأمانة، في بيان، أن ملاكاتها في "دائرة بلدية المنصور وبالتنسيق مع القوات الامنية قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة حي الخضراء المحلة 641".وأضافت: "بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاق 36 ضمن المحلة 639 والزقاق 75 ضمن المحلة 641 ضمن حي الخضراء غرب بغداد".وبينت، أن ملاكتها الخدمية "ستباشر بعدها بحملة تنظيف وتأهيل للمواقع المذكورة والمغلقة لعدة سنوات".

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