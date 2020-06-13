في اشارة لاكتضاض المستشفيات.. معرض بغداد يستقبل المصابين بكورونا الاسبوع الحالي

2020/06/13 | 10:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، افتتاح قاعات معرض بغداد الدولي الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين.وقال الحجامي في تصريح صحفي ان "قاعات معرض بغداد وصلت الى نراحلها الاخيرة من حيث تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين بالفيروس وسيتم افتتاحه الاسبوع الحالي".واضاف، إن "الملاكات الهندسية والفنية التابعة لصحة الكرخ قامت بتهيئة 4 قاعات داخل المعرض لغرض استقبال المصابين "، مبينا "أن العتبة الحسينية المقدسة بادرت بتجهيز القاعات بالأسرة والمتطلبات الاخرى وتهيئتها لرقود المرضى بسبب الأعداد المتزايدة للمصابين".

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