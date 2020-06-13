مخاوف في ذي قار بشأن جهاز كشف المصابين بكورونا

2020/06/13 | 10:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قارأبدى مواطنون في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن مخاوفهم من عمل جهاز كشف المصابين بكورونا الذي حصلت عليه المحافظة مؤخرا، والتي قامت بتشغيله وأخذ العينات منذ الأسبوع الماضي.وقال ذوي أحد المصابين بالمحافظة، لـ”العهد نيوز”، أن “جهاز الكشف وأخذ العينات الموجود في ذي قار، لا نعرف مدى كفاءته ولا نعرف هل […]

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