ألمانيا تسجل 18 وفاة و348 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/13 | 10:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 348 حالة جديدة،

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