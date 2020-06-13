بعد ساعات من انتهاء “المفاوضات”.. أميركا تتحدث عن “بقاء مفتوح” في العراق

2020/06/13 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اشادت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، بالحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، مؤكدة بقائها على الصعيد العسكري والامني والسياسي والتجاري في العراق والشروع في توسيع العلاقات.وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أورتاغيوس في حوار تابعته /المعلومة/، إن بلادها “ترغب بأن يكون لكل الأطراف والمكونات ممثلون في الحكومة العراقية، مضيفةً أن الولايات المتحدة ستبقى كأكبر مقدمة […]

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