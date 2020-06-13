البصرة تعلن فرض حظر شامل للتجوال بنسبة 100%

2020/06/13 | 10:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن فرض حظر شامل للتجول على المركبات والأفراد وإلغاء جميع الاستثناءات في المحافظة. وقال الناطق باسم القيادة العقيد ثائر عيسى في تصريح إنه “تم تطبيق حظر التجوال الشامل وبنسبة 100% في عموم المحافظة، لافتا إلى انه تم إلغاء جميع الاستثناءات خلال فترة الحظر”. وأضاف، أن “هذه الإجراءات تأتي للحد من انتشار […]

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