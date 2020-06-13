2020/06/13 | 10:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ دهوك أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عودة نحو (211) نازحا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال مسؤول فرع الوزارة في المحافظة إسكندر محمد أمين، في بيان، ان "نحو (211) نازحا عادوا من مخيمات محافظة دهوك إلى أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى".واضاف امين، ان "النازحين عادوا إلى مناطقهم الاصلية في قضاء سنجار التابع إلى محافظة نينوى من مخيمات (الداودية، جم مشكو، ومخيم بيرسفي) فضلا عن النازحين خارج المخيمات".واشار الى ان "الأيام القادمة ستشهد عودة وجبات أخرى من النازحين إلى مناطقهم المحررة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 211 نازحاً من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في نيوى) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 211 نازحاً من مخيمات دهوك إلى مناطقهم في نيوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).