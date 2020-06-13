المستثمرون يهرعون صوب السندات والأسهم.. الأسواق العالمية تعوض خسائر الجائحة

2020/06/13 | 10:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة هرع المستثمرون صوب الاستثمار في صناديق الأسهم والسندات، إذ أدت تدابير تحفيز غير مسبوقة لأن تعوض الأسواق العالمية معظم الخسائر التي تكبدتها نتيجة كوفيد – 19.وبحسب بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا، أمس، فإنه في الأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو تدفق مبلغ “ضخم” قدره 24.6 مليار دولار إلى السندات […]

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