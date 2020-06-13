محترف وحيد ينجو من الاستغناء في كتيبة النوارس

2020/06/13 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نادي الزوراء الرياضي، ان هناك محترف وحيد نجى من الاستغناء وسيمثل صفوف النوارس الموسم المقبل.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الزوراء، انهى عقود جميع اللاعبين المحترفين باستثناء اللاعب الموريتاني الحسن حويبيب”.وأضاف أن “حويبيب سيبقى مع النوارس لموسم اخر لانه اقنع المدرب والهيئة […]

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