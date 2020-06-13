الزراعة النيابية تطالب بتضمين حقوق الفلاحين في الموازنة

2020/06/13 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، السبت، أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين في موازنة 2020.وقال الشمري، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان ” البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك”.وأضاف، ان “ما طرحه وزير المالية حول […]

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