صحة الكرخ: معرض بغداد يستقبل الاسبوع الحالي المصابين بكورونا

2020/06/13 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، اليوم السبت، افتتاح قاعات معرض بغداد الدولي الاسبوع الحالي بعد الانتهاء من تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين.وقال الحجامي، ان “قاعات معرض بغداد وصلت الى نراحلها الاخيرة من حيث تزويدها بالأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض استقبال المصابين بالفيروس وسيتم افتتاحه الاسبوع الحالي”.واضاف، إن “الملاكات […]

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