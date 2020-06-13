2020/06/13 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار الأمريكي ، ليظل قريبا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والذي بلغه في وقت سابق من الأسبوع، إذ توقف المتعاملون عن البيع لجني أرباح أحدث ارتفاع.وخلال جلسة التداولات في آسيا، انخفض الدولار الأسترالي وعملات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليورو يرتفع والعملات العالمية تتعافى مع توقف جني الأرباح) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليورو يرتفع والعملات العالمية تتعافى مع توقف جني الأرباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).