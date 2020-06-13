كم عدد الدواعش العراقيين في سجون

2020/06/13 | 10:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، يوم امس الجمعة، عن عدد عناصر داعش ممن يحملون الجنسية العراقية في سجون قوات سوريا الديم...

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