عمليات البصرة تفرض حظرا شاملاً للتجوال وتعلن إلغاء الاستثناءات

2020/06/13 | 10:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن فرض حظر شامل للتجول على المركبات والأفراد وإلغاء جميع الاستثناءات في المحافظة. وقال الناطق باسم القيادة العقيد ثائر عيسى في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، إنه “تم تطبيق حظر التجوال الشامل وبنسبة 100% في عموم المحافظة، لافتا إلى انه تم إلغاء جميع الاستثناءات خلال فترة الحظر”. وأضاف، أن “هذه الإجراءات

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