2020/06/13 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة واسط، السبت (13 حزيران 2020)، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 وفيات جديدة في واسط لمصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-واسط
أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة واسط، السبت (13 حزيران 2020)، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 3 وفيات جديدة في واسط لمصابين بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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