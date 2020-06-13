تسجيل 3 وفيات جديدة في واسط لمصابين بفيروس كورونا

2020/06/13 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-واسط

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة واسط، السبت (13 حزيران 2020)، بتسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة ناجمة ...





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