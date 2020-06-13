باوامر من بغداد.. اعتقال 100 مطلوب بقضايا مختلفة في ديالى

2020/06/13 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، السبت، باعتقال 100 مطلوب بقضايا مختلفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اوامرا فورية اصدرتها وزارة الداخلية إلى الجهات الامنية في ديالى لانهاء ملف المطلوبين للقضاء في المحافظة، تسببت باعتقال 100 مطلوب خلال الاسبوع الماضي".

واضاف أن "المطلوبين بينهم متهمين بقضايا إرهاب"، لافتا إلى أن "المتهمين تم نقلهم إلى مراكز احتجاز متعددة للمباشرة باكمال التحقيقات معهم في التهم الواردة بحقهم".

وكانت الاجهزة الامنية اعتقلت العشرات من المتهمين للقضاء خلال الاشهر الماضية بينهم مطلوبين بتهم ارهابية واخرى جنائية.

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