وزارة الصحة: تمديد الحظر الشامل يعتمد على خطورة الموقف وليس عدد الإصابات

2020/06/13 | 10:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة الصحة، السبت، اعتماد قرار الحظر الجزئي غدٍ الأحد لإعطاء الفرصة لتسهيل حركة المواطنين، وأصحاب المهن الحرة خلال النهار، فيما نوهت الى ان تمديد حظر التجوال الشامل أو رفعه يعتمدُ على خطورة الموقف وليس على عدد الإصابات، اكدت عدم تنفيذ المقترح لعدم التوافق.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة الدكتور رياض الحلفي لصحيفة”الصباح”

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