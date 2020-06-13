وكيل وزارة الصحة: رفع الحظر جزئياً يبدأ غداً وعقوبات صارمة بانتظار المخالفين

2020/06/13 | 10:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد وكيل وزارة الصحة، حازم الجميلي، السبت (13 حزيران 2020)، رفع حظر التجوال جزئياً اعتباراً...





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