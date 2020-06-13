العراق ثالث مستورد للحمضيات من تركيا

2020/06/13 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت تركيا ان العراق يعد ثالث مستورد لحمضياتها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري.

وقال رئيس المجلس الوطني لمنتجي الحمضيات في تركيا، كمال كاشماز ان "حجم صادرات الحمضيات في الفترة ما بين كانون الأول وايار من العام الجاري بلغت 635 ألف طن ووصلت قيمتها إلى 326 مليون دولار"، مشيرا الى ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 30% عن العام الماضي".

واضاف كاشماز إلى أن "حجم الصادرات إلى البلدان الأوروبية زاد خلال العام الحالي"، مبينًا أن "روسيا تصدر تلك البلدان باستيرادها حمضيات بقيمة 118 مليون و748 آلاف دولار، تلتها أوكرانيا ثم العراق".





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