نائب لـ”العهد نيوز”: عدم وجود اتفاق نهائي حول قانون المحكمة الاتحادية

2020/06/13 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب رياض محمد ، عدم وجود اتفاق نهائي حول قانون المحكمة الاتحادية مؤكدا أن المناقشات لازالت قائمة حول القانون . وقال في حديث خص به “العهد نيوز” اليوم السبت إن “هناك تباينا في الآراء حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية حول عدد أعضاء المحكمة والفقهاء “. وأشار إلى أن “قضية التظاهرات وتداعيات كورونا أخرت تشريع […]

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