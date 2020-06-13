اهمية السيادة للعراق والقرار الوطني

2020/06/13 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نجم الدليمي 1-ان الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 ولغاية اليوم، تحول العراق المحتل وبشكل مزدوج من قبل ايران وأميركا، واصبح ساحة صراع سياسي واقتصادي وعسكري ولكل طرف لديه قوي سياسية...أكمل القراءة ←

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