إمبراطوريات الملح سريعة الذوبان

2020/06/13 | 11:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :علي الكاش يوم بعد آخر تعصف الحقائق بأوراق الغزو الأمريكي الصفراء لتتساقط الواحدة تلو الأخرى, عارية إلا من ضعفها وهزالها, وتهمس الرياح مبشرة بأن الخريف الإمبراطوري الأمريكي يبدأ من...أكمل القراءة ←

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