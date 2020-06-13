روحاني: 12% من المتوفين بكورونا لم يكونوا مسنين ولايعانون امراضا رئيسية

2020/06/13 | 11:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، السبت، أن التزام المواطنين قد انخفض بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الاخيرة، فيما أشار إلى أن : 12% من المتوفين بكورونا لم يكونوا مسنين ولايعانون امراضا رئيسية.وقال روحاني في حديثه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم، إنه “لو اضطررنا سنعيد […]

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