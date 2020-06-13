كوادر صحية في السليمانية تعلن إضرابًا مفتوحا لتأخر صرف رواتبها

2020/06/13 | 11:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت عدد من الكوادر الصحية في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، إضرابًا مفتوحا احتجاجا على تأخر صرف رواتبها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن عددا کبیرا من کوادر الصحة في مستشفیات السلیمانیة اعلنت، اليوم، اضرابها عن الدوام بسبب التأخر صرف رواتبها".

وأفاد رئیس النقابة الصحیة في السليمانية هاوژین عثمان، في 6 حزيران الحالي، بأن عددا کبیرا من کوادر الصحة في مستشفیات السلیمانیة وحلبجة وإدارات رابرین و کرمیان اعلنت اضرابها عن الدوام بسبب عدم صرف رواتبها".

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