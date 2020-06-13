ايران ترفض تقرير الامم المتحدة حول مصدر الاسلحة التي ضربت أرامكو السعودية

2020/06/13 | 11:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إيران تقرير الأمم المتحدة حول مصدر الأسلحة المُستخدمة في الهجمات ضد شركة أرامكو النفطية السعودية، قائلة إنه بُني على “استنتاجات مُضللة”.وأضافت بعثة إیران في الأمم المتحدة أن تقرير أمانة المنظمة جاء بموجب ضغوط ما سمته “البترودولار”، وأن دوافع … Readmore

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