ما قصة أسواق الصين بتفشي الفيروس؟.. بؤرة جديدة لكورونا في بكين ودخول حالة التأهب

2020/06/13 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، فرض حجر صحي على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بسبب ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد في سوق مجاورة لها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقالت السلطات الصحية إن سبع إصابات بمرض «كوفيد – 19» الناجم عن الفيروس سجلت في محيط سوق شيفاندي، بينها ست اليوم.وأغلقت […]

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