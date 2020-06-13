اعتبارا من الأثنين..فرنسا تفتح أبوابها للقادمين من أوروبا

2020/06/13 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قررت فرنسا رفع القيود المفروضة على حدودها أمام المسافرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يوم الاثنين 15 حزيران ، بحسب ما أفاد بيان لوزارتي الداخلية والخارجية الفرنسيتين.وجاء في البيان أنّه ” في ضوء التطور المواتي في الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية، فإن فرنسا سترفع في 15 حزيران كل القيود […]

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