حلبجة تحذر من عدم قدرتها على استيعاب مصابي كورونا وتستنجد بالقطاع الخاص

2020/06/13 | 11:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، اليوم السبت، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا في المحافظة، محذرة من عدم استيعاب المصابين.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى الخاصة بإصابات الفیروس لاتستطیع استيعاب المرضى"، مطالبا حكومة إقليم كوردستان بصرف ميزانية المحافظة لسد الاحتیاجات الصحية".

ودعت دائرة صحة حلبجة القطاع الخاص إلى "مد ید العون للقطاع الصحي وسد النقص الموجود".

ولفتت إلى أنه "المحافظة لديها 16 مصابا بفيروس كورونا، 11 منهم یتلقون العلاج و 5 منهم لدیهم العلامات واثنین منهم تحت اجهزە التنفس الاصطناعي".

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