البصرة: فرض حظر تجوال شامل وإلغاء جميع الاستثناءات

2020/06/13 | 11:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت قيادة عمليات البصرة، عن فرض حظر شامل للتجول على المركبات والأفراد وإلغاء جميع الاستثناءات في المحافظة.

قال الناطق باسم القيادة العقيد ثائر عيسى في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم تطبيق حظر التجوال الشامل وبنسبة 100% في عموم المحافظة، مشيرًا إلى أنه "تم إلغاء جميع الاستثناءات خلال فترة الحظر".

أضاف أن "هذه الإجراءات تأتي للحد من انتشار وباء كورونا، لا سيما بعد ارتفاع معدل الإصابات في عموم البلاد والبصرة تحديدًا، مبينًا أن "قيادة العمليات وجهت بقطع الشوارع الرئيسة والتقاطعات إلى إشعار آخر".

وأشار إلى أن "هناك تعزيزًا أمنيًا مكثفًا في جميع مناطق المحافظة"، مؤكدًا أن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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