الصحة: الحظر الجزئي سيبدأ من يوم غد

2020/06/13 | 11:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، أنها ستبدأ بتطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من غد الأحد، متوعدة المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.

وكيل وزارة الصحة: الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحًا والى الساعة السادسة مساءً

قال وكيل وزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "التوصيات بشأن حظر التجوال أعدت من الوزارة وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداءً من غد الأحد".

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أضاف أن "الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحًا والى الساعة السادسة مساءً"، لافتًا إلى أن "التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض، لا سيما ارتداء الكمامات".

أشار الجميلي إلى أن "التعليمات ألزمت بمنع التجمعات العشائرية والدينية والاجتماعية، فضلًا عن تحديد عدد الركاب في السيارات حسب حجم العجلة، وكذلك تحديد عدد المراجعين للمحال التجارية وفق مساحة المحل، بحيث لكل شخص متر مربع واحد، مع إلزام المتواجدين في المحل بارتداء الكمامات واستخدام المواد المعقمة".

وأوضح أنه "سيتم فرض غرامات وعقوبات صارمة ومسائلات قضائية بحق كل من يخرق التعليمات الصحية، لا سيما التجمعات وفق المادة 368 من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل".

وتابع الجميلي أن "هذه الإجراءات ستشمل بغداد وجميع المحافظات"، مبينًا أن "هناك قرارًا سابقًا من اللجنة العليا للصحة والسلامة سمح للمحافظات بتشديد الإجراءات عندما تكون هناك ضرورة وحسب الموقف الوبائي ، بحيث لا يجوز أن تكون الإجراءات أخف من التي تصدرها اللجنة العليا".

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