2020/06/13 | 11:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضراب مجموعة من الكوادر الصحية في السليمانية للمطالبة برواتبهم (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/13 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اضراب مجموعة من الكوادر الصحية في السليمانية للمطالبة برواتبهم (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اضراب مجموعة من الكوادر الصحية في السليمانية للمطالبة برواتبهم (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).