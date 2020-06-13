الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة


الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة
2020/06/13 | 11:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب سلام الشمري، السبت، أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين  باي موازنة لما تبقى من العام الحالي.

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك”.

وأضاف الشمري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

واصل القراءة على المعلومة
Sponsored Links