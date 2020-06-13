الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة

2020/06/13 | 11:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب سلام الشمري، السبت، أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين باي موازنة لما تبقى من العام الحالي.وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك”.وأضاف الشمري […]

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