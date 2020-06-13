2020/06/13 | 11:49 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب سلام الشمري، السبت، أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين باي موازنة لما تبقى من العام الحالي.
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك”.
وأضاف الشمري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية النائب سلام الشمري، السبت، أهمية تضمين حقوق الفلاحين والمزارعين باي موازنة لما تبقى من العام الحالي.
وقال الشمري في بيان صحفي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “البرلمان حدد 30 من الشهر الحالي الموعد النهائي لارسال الحكومة الموازنة للبرلمان والحكومة حسب تصريح وزير المالية ليس بنيتها ذلك”.
وأضاف الشمري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: حقوق الفلاحين يجب تضمينها بأي موازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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